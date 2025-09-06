Il Messaggero (D. Aloisi) – Dopo l’amichevole di giovedì, la Roma ha chiuso la settimana con un allenamento a Trigoria, poi Gasperini ha concesso tre giorni di riposo: ripresa martedì.

Bailey prosegue il recupero dal problema al retto femorale: salterà Torino e derby, punta al rientro per l’Europa League o, al più tardi, col Verona. In sua assenza Gasp pensa a Dybala a sinistra. Rensch sarà disponibile dopo la sosta.

Gollini, inserito a sorpresa in lista Uefa, sarà il vice Svilar con Vasquez terzo portiere; Zelezny giocherà in Primavera. Intanto Ferguson, impegnato con l’Irlanda, è stato elogiato dal ct Hallgrimsson: “In Italia farà bene”.