Attraverso un lungo post pubblicato sui social, Craig Butler, padre e agente di Leon Bailey, ha voluto mandare un messaggio forte e chiaro a sostegno dell’esterno giallorosso, sottolineandone carattere, qualità e impatto nonostante le difficoltà vissute. Nel suo intervento su Instagram, Butler ha ripercorso il percorso del figlio, partendo dall’arrivo alla Roma e passando per i problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento:

“Leon Bailey è approdato alla Roma dopo aver affrontato diversi infortuni, una cosa comune a molte ali esplosive nella storia del calcio, come Arjen Robben. Ma dentro di lui convivono un leone e una fenice: non si è mai arreso, non è mai stato spezzato”.

Il padre del calciatore ha poi ricordato la gara contro il Torino, in cui Bailey è stato impiegato fuori ruolo:

“Ha giocato da attaccante e non nella sua posizione naturale, ma è riuscito comunque a lasciare il segno con un assist. È uno di quei giocatori che incidono sulle partite. Se messo nelle condizioni giuste, con libertà di esprimersi, crea occasioni, segna e spesso risulta decisivo”. Nel messaggio non manca un riferimento al passato all’Aston Villa, indicato come esempio del valore dell’esterno:

“Il club inglese non raggiungeva i primi quattro posti né la Champions League da oltre quarant’anni, prima dell’arrivo di Leon. Oggi hanno ritrovato una certa credibilità anche grazie a lui”.

Infine, Butler ha ribadito la fiducia nel presente e nel futuro romanista del figlio:

“Ora Leon è in prestito alla Roma e, alla sua prima partita da titolare dopo essere stato messo da parte, ha subito fornito un assist. Frederic Massara conosce bene le sue qualità. Leon ama i tifosi e la sua famiglia, e noi continueremo ad amarlo sempre. Vai avanti così: qualsiasi club che ti dimostri fiducia e affetto riceverà sempre il massimo da te.”.