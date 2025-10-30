In un momento di grande difficoltà per la Giamaica, colpita con violenza dall’uragano Melissa, arriva un messaggio di solidarietà che unisce sport e umanità. L’isola caraibica sta vivendo ore drammatiche: secondo quanto riportato dalle autorità locali, la perturbazione, la più potente mai registrata nel Paese, ha provocato ingenti danni e causato la morte di quattro persone.

Come riportato dal profilo ufficiale della AS Roma, Leon Bailey, attaccante giamaicano giallorosso, ha voluto esprimere la propria vicinanza alla popolazione della sua terra natale attraverso un videomessaggio toccante: “I miei pensieri, i nostri pensieri vanno alle persone in Giamaica, colpite dall’uragano Melissa. Insieme con la Roma, siamo al fianco di chi ha fornito aiuto e supporto”.

Il club capitolino ha accompagnato il messaggio con una didascalia di sostegno: “AS Roma è solidale con il popolo giamaicano in questo momento difficile”. Un gesto di sensibilità che sottolinea il legame profondo tra Bailey, la sua terra e i valori umani condivisi dalla società giallorossa.