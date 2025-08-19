Bailey è atterrato a Ciampino: ora le visite mediche

Roma si prepara ad accogliere il suo nuovo rinforzo. Leon Bailey, talento jamaicano ormai ex Aston Villa, è arrivato alle 14:54 all’aeroporto di Ciampino. Ora c’è da sostenere le visite mediche per la squadra e completare l’operazione di calciomercato ormai vicina alla chiusura.

Il giocatore, classe 1997, è stato atteso da giornalisti e tifosi all’esterno dell’aeroporto, segno dell’entusiasmo che circonda l’arrivo del nuovo esterno offensivo giallorosso. Secondo le ultime indiscrezioni, il trasferimento sarà formalizzato con un prestito oneroso, con diritto di riscatto fissato intorno ai 22 milioni di euro.