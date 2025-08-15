Il Corriere dello Sport (J. Aliprandi e C. Zucchelli) – L’idea di portare Leon Bailey in giallorosso è nata durante il ritiro in Inghilterra, quando l’esterno giamaicano, già seguito ai tempi del Milan, ha brillato nell’amichevole vinta 4-0 dall’Aston Villa sulla Roma. Massara, colpito dalla prestazione, ha avviato i contatti e compiuto un blitz a Birmingham per incontrare Monchi e discutere dell’operazione.

La Roma ha messo sul tavolo un prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni, puntando a limare la cifra, mentre l’Aston Villa chiede che il prestito sia oneroso. Bailey, che guadagna circa 3,5 milioni netti a stagione, ha già dato il suo consenso al trasferimento; Massara lavora per includere bonus nell’ingaggio e chiudere rapidamente, evitando inserimenti di altri club.

Gasperini lo vede come un vero jolly offensivo: capace di giocare su entrambe le fasce o da seconda punta, ha segnato e servito assist in modo quasi identico da destra e da sinistra. Con lui, insieme a Sancho ed El Shaarawy, la trequarti sinistra giallorossa sarebbe ricca di soluzioni e qualità.