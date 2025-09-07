Bailey, attesa per gli accertamenti: ecco quando può tornare in campo

Leon Bailey è stato il colpo di punta del mercato giallorosso. La Roma lo ha scelto per dare qualità e velocità al reparto offensivo, ma l’inizio non è stato quello sperato. Al primo allenamento, lo scorso 21 agosto, lo stop: lesione miotendinea al retto femorale destro e prognosi di circa un mese.

Il giamaicano ha già iniziato il percorso di recupero tra sedute personalizzate e qualche giorno di relax a Ponza. L’obiettivo resta lo stesso: rientrare entro fine settembre e tornare a disposizione di Gasperini. Nei prossimi giorni, come riporta Calciomercato.com, sono previsti nuovi accertamenti per valutare lo stato della guarigione.

Le speranze di vederlo in panchina il 24 settembre, contro il Nizza in Europa League, restano ridotte. Più realistica la convocazione con il Verona il 28 o con la Fiorentina il 5 ottobre.

Gasperini lo aspetta: Bailey, nelle idee del tecnico, è il titolare sulla trequarti sinistra. Un ruolo che conosce bene. Su 377 presenze ufficiali tra Genk, Bayer Leverkusen e Aston Villa, in 127 è partito proprio da lì, segnando 15 gol con il destro (su 76 complessivi in carriera).

Dal mercato non sono arrivati altri esterni, nonostante le richieste del tecnico. Per Bailey può essere la spinta in più: recuperare, rimettersi in campo e prendersi la Roma.