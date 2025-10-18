Bailey amaro ma determinato: “Non sono felice per il risultato. Spero di essere utile alla Roma” – FOTO E VIDEO

Allo Stadio Olimpico non basta il ritorno in campo di Leon Bailey per cambiare il destino della Roma contro l’Inter. L’attaccante giallorosso, intervistato dai canali ufficiali del club, non nasconde la delusione, ma rilancia con determinazione e senso di responsabilità.

“Ovviamente, non posso essere felice, perché il risultato non è andato a nostro favore. Ma posso dire che sono felice di essere tornato e di poter aiutare la squadra”.

Bailey, reduce da un infortunio che ne ha frenato l’inizio di stagione, guarda comunque al futuro con fiducia e voglia di riscatto.

“Non è stato un inizio fortunato per me, ma sono tornato dall’infortunio e ora spero di poter essere dentro la squadra e di poterla aiutare. Di spingerla nella giusta direzione, come so che questi giocatori sono in grado di fare”.

Nessun alibi, solo concentrazione sul prossimo impegno europeo, già alle porte.