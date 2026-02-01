CORRIERE DELLO SPORT (Jacopo Aliprandi) – Rientrato dal prestito alla Roma e tornato all’Aston Villa, Leon Bailey ha parlato delle sue sensazioni alla vigilia del ritorno in campo davanti ai propri tifosi, dopo un periodo non semplice vissuto in Serie A. L’esterno ha già assaggiato di nuovo il clima Premier, subentrando nel secondo tempo nella vittoria per 2-0 contro il Newcastle al St James’ Park. Un ritorno che, per lui, ha avuto un sapore speciale: “Mi sono sentito come se fossi tornato a casa. Non riesco a descrivere la sensazione, è fantastico essere qui dopo aver vissuto un periodo difficile. Questo posto mi è mancato molto, davvero. I tifosi sono stati così accoglienti: giocatori, staff, tutti. Sono davvero felice”.