Baby a Bologna, De Rossi pensa già ai playoff

Corriere dello Sport (L. Scalia) – L’ultimo giro di giostra e poi inizia la corsa al titolo. La Primavera della Roma, infatti, sfiderà oggi il Bologna in trasferta per l’ultima giornata di campionato, dopo aver ipotecato la qualificazione alla post season nell’ultimo turno. Palla al centro alle 15.

“Il primo obiettivo l’abbiamo raggiunto, anche se l’obiettivo minimo del settore giovanile della Roma deve essere quello di finire nelle prime due posizione. Ancora abbiamo qualche speranza, ce la giocheremo“, ha detto Alberto De Rossi a Roma Tv alla vigilia della partita. Già, c’è la possibilità di centrare il secondo posto – posizione che dà accesso alle semifinali del Ricci – ma servono i tre punti uniti a una mancata doppia vittoria da parte di Juventus e Sampdoria. Incastri non semplici.

Potrebbe trovare di nuovo spazio, dopo l’esordio contro il Milan, Jan Oliveras, terzino sinistro ex Barcellona nato nel 2004. Nella cantera blaugrana indossava la fascia da capitano. “Ha fatto veramente bene all’esordio – spiega l’allenatore -. Noi diamo spazio a chi merita di mettersi all’attenzione del calcio degli adulti, ma anche ai ragazzi che salgono perché saranno i titolari del futuro“.

Formazione difficile da decifrare perché la Roma è in piena emergenza a causa degli infortuni. Inoltre, il calendario fitto di impegni e trasferta non aiuta a tirare il fiato. De Rossi, quindi, darà spazio a diversi Under 18 nella trasferta in terra emiliana. Resta in dubbio anche Bove, che comunque dovrebbe tornare utile alla causa giallorossa nelle finali scudetto.