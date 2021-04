Azo, mezza Europa lo vuole: Roma in corsa

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Di paragoni tra gli addetti ai lavori ne sono già stati fatti, e anche importanti, ma Ori Natan Azo vuole soltanto continuare a crescere come un normale ragazzo che sogna di diventare calciatore. Difficile visto che mezza Europa è sulle sue tracce ed è pronta a metterlo sotto contratto per avere tra qualche anno un giocatore pronto per i grandi palcoscenici.

Ori Natan Azo trequartista ed esterno di 15 anni ha attirato l’attenzione durante il suo ultimo al Maccabi Haifa. In questa stagione sta vestendo la maglia del Petach Tikva, ma presto partirà per crescere nel settore giovanile di un grande club.

In Spagna sono stati avviati contatti con l’Atletico Madrid, in Croazia con la Dinamo Zagabria, in Italia c’è la fila: Inter, Milan e Juventus sono interessate, ma la Roma potrebbe essere la vera destinazione di questo ragazzo israeliano che tra poco avrà il passaporto portoghese. Il club giallorosso è in vantaggio rispetto a tutte le altre squadre, a tal punto che Ori Natan Azo a fine aprile potrebbe sbarcare nella Capitale per la consueta settimana di prova sui campi del Fulvio Bernardini.