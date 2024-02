Azmoun ora punta al riscatto

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Sardar Azmoun, dopo il gol che ha sigillato la vittoria contro il Frosinone, ha conquistato ulteriori simpatie a Trigoria. È un personaggio amato, educato, rispettato e apprezzato da tutti, compresi i Friedkin, che hanno appreso positivamente della sua figura.

L’iraniano ha mostrato un profondo legame con la città, dimostrando interesse non solo per il calcio ma anche per altre passioni, come l’amore per i cavalli. Ha persino rivelato di aver tifato per la Roma fin da quando era bambino e la seguiva in televisione dall’Iran.

Il suo unico obiettivo è giocare il più possibile per meritare il riscatto. La Roma ha un diritto di riscatto fissato a 12.5 milioni di euro, e alla fine della stagione si prevede di rinegoziare l’accordo, considerando che il calciatore non rientra più nei piani del Bayer Leverkusen.