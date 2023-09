Il Tempo (M. Cirulli) – Azmoun in gruppo, terapie per Abraham, Sanches e Zalewski. Ieri mattina la Roma è scesa in campo a Trigoria per la prima seduta di allenamento di questa sosta per le nazionali. Mourinho ha visto partire dalla Capitale 12 calciatori, molti dei quali compongono l’ossatura principale della rosa.

Oltre ai giocatori non convocati, tra i quali Karsdorp, Smalling, Kristensen, Llorente, El Shaarawy e Belotti, al centro sportivo Fulvio Bernardini sono rimasti anche coloro che attualmente sono infortunati e che hanno dovuto rinunciare alle rispettive nazionali, come Dybala e Aouar. Dopo la seduta individuale di ieri, la Joya ha continuato il suo percorso di recupero personalizzato, mentre l’algerino è ancora alle prese con il fastidio al flessore sinistro accusato nel primo tempo contro il Milan. Ha svolto tutto l’allenamento con il gruppo Azmoun, che punta a tornare in perfetta condizione in vista della sfida con l’Empoli.

Oltre al calciatore ex Bayer Mourinho ha aggregato in prima squadra numerosi giovani della Primavera che in queste due settimane di stop al campionato accompagneranno i “grandi” negli allenamenti mattutini, come quello di questa mattina alle 10. Continuano invece i rispettivi recuperi Abraham, Sanches e Zalewski: i tre ieri hanno svolto una seduta di terapie con l’attaccante che ha documentato tutto con una storia su Instagram, dove ha condiviso anche una foto che ritrae lui e l’ex PSG con la maglia dello Swansea in Premier League, dove hanno giocato insieme nella stagione 2017-18.