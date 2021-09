Azmoun ammette: “Sì, sono stato vicino alla Roma”

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Sardar Azmoun era entrato nel casting degli attaccanti che la Roma ha cercato per sostituire Dzeko. L’attaccante dello Zenit, dal ritiro della Nazionale iraniana, ha confermato l’interesse del club giallorosso: “Ho un contratto con lo Zenit. Anche se volessi andare via il club può impedirmelo e non c’è niente che io possa fare. Ho ricevuto offerte da Tottenham, Lione, Bayer Leverkusen e Roma, ma hanno sempre rifiutato. Se lascio sarà la prossima estate a parametro zero“.

Nessuna novità per i tre giocatori rimasti fuori rosa. Fazio, Nzonzi e Santon rischiano di chiudere la loro carriera. Per il difensore argentino potrebbe esserci una soluzione in Messico, che il suo procuratore sta valutando. Il francese ha qualche possibilità di trovare ancora una squadra negli Emirati Arabi. Comunque per loro sarà quasi impossibile rilanciarsi dopo un anno di stop.