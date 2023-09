Alle ore 15 alla Dalga Arena di Baku si gioca Azerbaigian-Belgio, sfida valida per la qualificazione ad Euro 2024. L’attaccante giallorosso Lukaku scenderà in campo dal 1’ e sarà il capitano del Belgio. Appartenenti al gruppo F, in classifica i padroni di casa sono ultimi mentre gli ospiti sono secondi con sette punti.