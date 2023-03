Avvocato Serra: “Non ha detto niente di male e non si è girato verso Mourinho”

Gabriele Bordoni, avvocato dell’arbitro Serra, ha commentato la vicenda riguardante il suo assistito, dopo la lite con Mourinho e la conferma della squalifica del portoghese. Secondo ANSA, il 15 marzo l’arbitro sarà ascoltato dalla Procura Federale. Ecco le parole dell’avvocato: “Sarà l’occasione per chiarire che si è trattato di un equivoco, nel frastuono dello stadio, dettato da una situazione di nervosismo generale e che anche i movimenti di Serra sono stati malintesi. Non ha detto niente di male e non si è girato verso il tecnico, perché doveva guardare il campo. Il suo contegno poi non è stato sgarbato: aveva le mani in tasca come le ha tenute tutta la sera, perché era una serata fredda, non come gesto provocatorio. Capiamo che Mourinho, allenatore di grande esperienza e prestigio, possa essersi sentito non valorizzato in quel contesto da un collaboratore arbitrale con molti anni in meno di lui, ma crediamo che la vicenda si possa e si debba ricomporre, ricostruendo i fatti con la giusta precisione. L’interrogatorio servirà alla Procura federale per decidere se deferire Serra o chiedere l’archiviazione e noi contiamo sulla seconda opzione“.