Il Corriere della Sera (R. Maida) – Giornata di avvistamenti e voci, la Roma non annuncia il nuovo allenatore, alimentando le speculazioni. La strategia sembra intenzionale, ma Friedkin potrebbe essere rimasto spiazzato dal rifiuto di Fabregas e aver ricominciato il casting.

La storia di un possibile contatto con Espirito Santo è durata poco, la Roma non lo ha mai considerato per il progetto di rilancio. Qualcuno ha fotografato Lina Souloukou a Fiumicino e ha immaginato fosse in città per trattare il passaggio di Espirito Santo alla Roma, ma lei vive ancora a Roma con la sua famiglia ed era in città come una pendolare qualunque.

A Fiumicino, nelle stesse ore, è passato anche Mourinho. Foto di rito. Torno alla Roma? Figurati. Riposo in Portogallo, scalo a Fiumicino e via, direzione Istanbul per riprendere gli allenamenti col Fenerbahçe.

Chi allenerà la Roma? Gasperini se lascia l’Atalanta, Italiano se non va al Bologna. Ma il mercato internazionale punta su un nome straniero. Ten Hag, Valverde, o un altro ancora. «Sarà un top» ha detto Ghisolfi. Bravura o personaggio?