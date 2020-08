Avviso ai big: “Il progetto va avanti con Fonseca”

La Gazzetta dello Sport (M.Cecchini) – Il finale di stagione ha lasciato dei dissapori tra Fonseca e i giocatori e lo sfogo di Dzeko ne è stato l’esempio. La Roma non ha sottovalutato il rischio che certe fratture possano riaprirsi in caso di un certo inizio di nuova annata ed ha giocato in anticipo. Il club ha parlato al telefono con alcuni calciatori più importanti in rosa ed ha lanciato un chiaro messaggio: il progetto va avanti con Fonseca. Non ci sono state obiezioni, ma naturalmente ma dirigenza sa bene come le incognite non manchino.