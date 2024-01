Avanti tutta per l’esterno Angelino. Offerte per Kumbulla, Baldanzi a giugno

La Gazzetta dello Sport (E. Zotti) – Vendere per poi rinforzarsi e regalare a Daniele De Rossi una rosa più adatta alla sua idea di calcio. È l’ultima missione di Tiago Pinto, che prima di lasciare Trigoria spera di riuscire a portare nella Capitale un terzino sinistro e un esterno d’attacco da schierare sulla fascia opposta.

Per il ruolo di laterale sinistro nella difesa a 4 di DDR la scelta è ricaduta su Angeliño del Lipsia: l’accordo con il giocatore e il club tedesco è già stato trovato ma – prima di chiudere l’affare – la Roma dovrà cedere necessariamente qualcuno.

La scelta potrebbe ricadere su Kumbulla che, dopo aver completato il recupero dalla rottura del crociato, è pronto a mettersi alla prova lontano da Roma. Giusto per sei mesi, piace a Torino e Genoa.

In entrata resta d’attualita l’ipotesi Baldanzi dell’Empoli, che potrebbe arrivare giugno a prescindere dalle cessioni (è Under 22). Si lavora per un prestito con obbligo di riscatto, ma i negoziati tra le parti non sono ancora entrati nel vivo.