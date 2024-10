Mathew Ryan, portiere della Roma, è impegnato con la Nazionale australiana nel match contro la Cina valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2026. L’estremo difensore giallorosso è stato relegato in panchina per la prima volta dal ct Tony Popovic. Al suo posto è stato schierato titolare Joe Gauci, portiere dell’Aston Villa.

Foto: [Mark Kolbe] via [Getty Images].