Raffaele Auriemma, noto telecronista napoletano, ha detto la sua sul derby di Roma in programma domenica prossima, cui si lascia andare anche ad un pronostico per non scontentare nessuna delle due tifoserie. Ecco le sue parole a Radio Cusano:

Una parola per descrivere il derby di Roma?

“Atteso”.

Il derby più bello d’Italia?

“Quello tra Lazio e Roma”.

Roma o Lazio: chi arriva con più pressione?

“Per me la Roma, perché ha questa smania di dover entrare in zona Champions”

Chi ha più qualità in rosa tra le due?

“La Roma”.

Fossi nato a Roma, che squadra avresti tifato?

“La Lodigiani del mio amico Claudio Bellucci”

Un calciatore che ruberesti alla Roma?

“Koné”.

La Roma secondo te andrà in Champions?

“No”.

Il tuo pronostico del derby?

“Per me finisce in parità”.