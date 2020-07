Aumento di capitale e plusvalenze: al lavoro per l’iscrizione alla Serie A

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – La Roma è al lavoro per mettere a posto le carte per l’iscrizione al prossimo campionato. Nello scorso consiglio federale sono state definite le date per vagliare le domande: 21 agosto per il primo responso, 31 agosto per eventuali ricorsi. Di solito tutto si svolgeva entro luglio. L’emergenza Covid quindi permetterà alle società di avere più tempo per mettersi in regola, prima dell’inizio del nuovo campionato. Oggi sarebbero molti i club in difficoltà, ma c’è ancora tempo. A Trigoria e viale Tolstoj assicurano che non ci saranno problemi. Gli stipendi sono pagati puntualmente, amministrativamente la società è tenuta benissimo, le banche devono avere soldi, ma sono garantite da Pallotta e dai suoi soci. Non ci sono debiti nei confronti di fornitori di servizi. Almeno la metà delle società di Serie A devono mettersi in regola, gli analisti della Roma sono al lavoro per preparare la documentazione che sarà trasmessa online. La Roma per mettersi in regola deve completare comunque l’aumento di capitale, confermato nell’assemblea degli azionisti, e fare plusvalenze per decine di milioni con le cessioni.