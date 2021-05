Attimi di paura a Trigoria, il padre di Scamacca minaccia i presenti con una spranga. Arrestato dagli agenti

Attimi di follia, lunedì pomeriggio, a Trigoria. Un uomo si è infatti introdotto all’interno del centro sportivo Fulvio Bernardini, e con una spranga ha cominciato a minacciare tutti i presenti, compresi alcuni ragazzi delle formazioni giovanili e che sono rimasti choccati dall’accaduto, riporta Il Corriere della Sera. L’uomo, prima di essere bloccato, ha distrutto alcune automobili.

Solo in un secondo momento si è scoperta la sua identità: si tratta del papà del calciatore Gianluca Scamacca, 22 anni, attualmente al Genoa ma di proprietà del Sassuolo e con un passato nel settore giovanile della Roma, abbandonato per andare a giocare in Olanda al Psv alcuni anni fa. Non si conoscono i motivi del gesto dell’uomo, che è stato arrestato dagli agenti del commissariato Esposizione-Eur.