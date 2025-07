Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Questa mattina Wesley è sbarcato a Fiumicino, accolto da qualche coraggioso tifoso e dallo staff romanista che lo ha accompagnato prima in albergo e poi al Campus Biomedico per sostenere le visite mediche di rito. Tra oggi e domani sarà al Fulvio Bernardini per la firma sul contratto fino al 2030. Poi tornerà in Brasile per chiudere le questioni legate al visto. Rientrerà giovedì. Manca poco, invece, per Ghilardi: si aspetta il via libera da parte del Verona per una trattativa che dovrebbe chiudersi a 11/12 milioni + 2 di bonus.