Il Tempo (L. Pes) – L’attacco della Roma viaggia a corrente alternate tra reti decisive e lunghi periodi di magra, tra classe e genio e inconsistenza offensiva. Da Dovbyk a Dybala passando per Shomurodov, Soulé ed El Shaarawy. Ranieri ha fatto un lavoro importante su tutti i suoi calciatori, valorizzando al meglio tutti. Gli investimenti importanti sono arrivati proprio per gli attaccanti, ma, mentre Soulé è esploso, l’ucraino ancora non convince a pieno. Pochi gol nei match importanti e una partecipazione offensiva non sempre incisiva. Difficile, però, trovare attaccanti che al primo anno in Italia sfiorano quota 20 gol stagionali e spesso da tre punti.

Discorso diverso per Dybala. L’argentino negli ultimi mesi è di fatto un uomo in più nello staff di Ranieri dopo il brutto infortunio rimediato contro il Cagliari. Appuntamento in ritiro con le incognite di una pausa che dovrà portare la Joya ad un lungo ed importante processo di riatletizzazione. Nessun contatto, però, tra club e calciatore per provare a prolungare il contratto, altro tema da valutare in estate.

Poi ci sono Shomurodov, El Shaarawy, riserve dal destino diverso. L’uzbeko sembrava ad un passo dall’addio ma poi Ranieri lo ha alternato a Dovbyk cogliendo discreti risultati. Il Faraone, invece, ha giocato meno ma anche per lui la clausola di rinnovo dovrebbe portarlo a giocare un altro anno in giallorosso. Nel frattempo prosegue anche la pianificazione a Trigoria con riunioni della dirigenza (martedì summit tra Ryan Friedkin, Eric Williamson e Florent Ghisolfi). Tra i giovani che lasceranno la Primavera, invece, Levak è nel mirino dell’Inter che si sta avvicinando al centrocampista.