Atalanta, ufficiale l’arrivo di Juric in panchina: i dettagli

“Chi è causa del suo mal pianga se stesso”, questo è il termine più appropriato per descrivere la stagione appena passata della Roma: deludente in Europa e ad un passo dalla Champions in campionato. Sicuramente uno dei responsabili principali dei passi falsi in stagione, è stato Ivan Juric, che dopo appena 12 gare deludenti in giallorosso è stato esonerato senza mezzi termini.

Adesso, Ivan Juric sarà a prendere il posto di Gian Piero Gasperini sulla panchina nerazzurra. Dopo l’ultima esperienza a Southampton, Juric è pronto a iniziare una nuova avventura a Bergamo. Come riportato da Gianluca Di Marzio su X, l’accordo è stato raggiunto sulla base di un contratto biennale.

L’ultimo passaggio formale, l’ok della dirigenza, è arrivato questa mattina. Ora è ufficiale, il progetto Atalanta riparte da Juric. Vedremo se il tecnico sarà in grado di riscattarsi dopo le ultime disavventure in panchina.