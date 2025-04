Durante Atalanta–Bologna, valida per la trentaduesima giornata di Serie A mentre la Dea è in vantaggio per 2-0 all’intervallo, per i bergamaschi c’è grande preoccupazione per le condizioni di Sead Kolasinac. il difensore, accasciatosi a terra in seguito aduna torsione innaturale del ginocchio sinistro, ha chiesto disperatamente il cambio, tanto da essere costretto ad uscire dal terreno di gioco in barella.

Le sue condizioni saranno analizzate nelle prossime ore, ma al momento è in forte dubbio per il match contro la Roma in programma il weekend dell’11 maggio.