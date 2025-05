Pagine Romaniste – La Roma esce sconfitta dalla trasferta di Bergamo dopo un buona partita ben giocata. Match che inizia male ,con i bergamaschi che trovano il vantaggio con Lookman e più volte il raddoppio. Poi i giallorossi trovano il pari grazie a un colpo di testa di Cristante e nei minuti successivi sfiora il vantaggio con Koné. Nella ripresa ripresa rientrano meglio gli uomini di casa, che però non sfonda il muro giallorosso. Solo a un quarto d’ora dalla fine trovano il varco giusto con un’altra giocata di Lookman, che poi porta al colpo vincente di Sulemana.

La squadra di Ranieri esce a testa alta dal Gewiss Stadium e ora dovrà riorganizzarsi per cercare di portare a casa gli ultimi sei punti della stagione.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA (3-5-2): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, De Roon; Bellanova (82′ Ruggeri), Pasalic (67 Sulemana), Ederson, Zappacosta; De Ketelaere (67′ Samardzic), Lookman (87′ Maldini); Retegui (87′ Brescianini).

Allenatore: Gasperini.

A disposizione: Rui Patricio, F. Rossi, Samardzic, Sulemana, Brescianini, Maldini, V. Vlahovic.

Squalificati:

Diffidati: Djimsiti, Lookman.

Indisponibili: Scalvini, Palestra, Posch, Kolasinac, Scamacca, Cuadrado.

ROMA (4-3-1-2): Svilar; Celik, Mancini (C), N’Dicka; Rensch (75′ Pisilli), Cristante, Koné, Angeliño; Soulé; Shomurodov, Dovbyk.

Allenatore: Ranieri.

A disposizione: De Marzi, Hummels, Nelsson, Abdulhamid, Pisilli, Paredes, Gourna-Douath, Saelemaekers, El Shaarawy, Baldanzi.

Squalificati: –

Diffidati: Pellegrini, Paredes.

Indisponibili: Dybala, Pellegrini, Gollini.

Arbitro: S. Abisso.

Assistenti: Bindoni-Imperiale.

IV Uomo: Collu.

VAR: R. Abisso.

AVAR: Meraviglia.

Ammoniti: Djimsiti (A).

Espulsi:

Marcatori: Lookman (A), Cristante (R), Sulemana (A).

90’+5 – Sozza fischia la fine e decreta la sconfitta della Roma.

90′ – Concessi cinque minuti di recupero.

90′ – Giallo per Djimsiti per un fallo su El Shaarawy.

87′ – Doppio cambio Atalanta. Fuori: Lookman e Retegui. Dentro: Brescianini e Maldini.

85′ – Triplo cambio per la Roma. Fuori: Koné, Shomurodov e Dovbyk. Dentro: Baldanzi, Saeleamekers ed El Shaarawy.

82′ – Cambio Atalanta. Fuori Bellanova e dentro Ruggeri.

82′ – Soulé batte una punizione da lato destro, ma colpisce male e manda alto.

76′ – Gol Atalanta. Lookman arriva sul fondo e trova Samarzdic che appoggia per Sulemana che di prima trova il gol del vantaggio.

75′ – Cambio Roma. Pisilli prende il posto di Rensch.

75′ – Lookman si accentra e calcia, ma non inquadra di poco la porta.

69′ – Ederson si inserisce e serve Sulemana al limite dell’area. Rensch è bravo a contargli il tiro.

67′ – Doppio cambio per l’Atalanta. Escono: Pasalic e De Keteleaere. Dentro: Samardzic e Sulemana.

67′ – Sozza in confusione non fischia un fallo netto su Koné al limite dell’area e poi ne concede uno dubbio a Retegui.

63′ – Rigore revocato alla Roma dopo On Field Review.

56′ – Bellanova parte dalla riga laterale ed entra in area, si accentra e calcia con il sinitro, ma manda largo.

55′ – Rensch e Soulé recuperano palla sulla trequarti. L’argentino si accentra e calcia, ma manda altissimo.

53′ – Dovbyk innesca Shomurodov, che da limite dell’area calcia a giro con il sinsitro, ma la conclusione è troppo morbida e Carnesecchi blocca.

52′ – Atalanta che è rientrata forte dagli spogliatoi, con la Roma cerca di tamponare le folate nerazzurre.

46′ – Bellanova arriva sul fondo e crossa, ma Angleino chiude in corner. Sugli sviluppi di questo dopo un altro traversone del laterale bergamasco la palla termina sul fondo.

46′ – Ricomincia il match

SECONDO TEMPO

45’+2 – Termina il primo tempo a Bergamo con il punteggio di 1-1. Roma che dovrà continuare con coraggio per portare a casa i tre punti.

45’+1 – Occasione Roma. Shomurodov guida la ripartenza ed entra in area. L’uzbeko serve a rimorchio Koné che invece di calciare di prima prova a stoppare, ma così facendo perde il possesso al momento decisivo.

45′ – Concesso un minuto di recupero.

40′ – La Roma prova uno schema su punizione, liberando Angelino al tiro. La conclusione dello spagnolo è deviata e guadagna un altro angolo. Sul corner successivo Koné stacca di testa, ma Zappacosta appostato sul secondo palo allontana.

32′ – GOL DELLA ROMA. Sugli sviluppi del calcio d’angolo, la palla arriva sulla destra per Soulé che rimette in mezzo. Sulla palla colpisce Cristnate che riporta il punteggio in parità.

31′ – Angelino arriva sul fondo e crossa basso, Pasalic chiude in corner.

23′ – Occasionissima Atalanta. Koné perde una brutta palla, Lookman arriva sul fondo e mette in mezzo, dopo un rimpallo il nigeriano riserve De Ketelaere, ma Svilar compie un miracolo. Sulla palla agante arriva Retegui che calcia in curva,

19′ – Occasione Atalanta. Contropiede perfetto dei nerazzurri con Ederson che mette in mezzo per De Keteleare. Il belga a porta vuota svirgola con il destro e mette incredibilmente fuori.

18′ – Occasione Roma. Dovbyk recupera palla alta e serve Koné. Il francese calcia dal limite dell’area, ma una deviazione manda in corner la sfera.

16′ – Soulé batte una punizione dalla trequarti allontanato da De Roon. Primo angolo per la Roma che lo stesso argentino però sbaglia nel batterlo.

9′ – Gol dell’Atalanta. La Roma si addormentata su una punizione nella sua metà campo, De Ketelaere ha tutto il tempo di servire Lookman in area che si gira e supera Svilar.

8′ – Ripartenza della Roma con SOulé che trova al limite Cristante, che dopo un tocco calcia dal limite dell’area, ma manda centrale e Carnesecchi può respingere facilmente.

6′ – Occasione Atalanta. Sugli sviluppi di un corner Zappacosta rimette in mezzo, Celik devia e quasi favorisce il tap in sul secondo palo di De Ketelaere.

5′ – L’Atalanta sfonda a destra e riesce ad attaccare l’area giallorossa, la palla arriva a Zappacosta che crossa. Mancini chiude in angolo.

1′ – Inizia la partita

PRIMO TEMPO