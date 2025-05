Matias Soulé è intervenuto ai microfoni di Dazn prima del fischio d’inizio di Atalanta-Roma, match valido per la 36esima giornata di Serie A. Queste le sue parole:

“Mi adatto al ruolo che sceglie il mister. Io so fare un po’ diversi ruoli. Se c’è da sacrificarmi ovviamente lo faccio. Dipende dalla posizione, se faccio il quinto devo difendere di più. Mi piace di più attaccare. Ovviamente c’è l’ho incorporato. Sono contento perché è un fase che non sapevo fare tanto bene. Sto migliorando e voglio migliorare ancora di più”.

Come avete fatto settimana per settimana nello spogliatoio a credere di arrivare a oggi per giocarvi un posto in Champions League?

“Penso sia una forza di gruppo, di quello che stiamo facendo. Noi siamo tranquilli. Avevamo chiaro l’obiettivo e che sarebbe stato difficile. Oggi si apre una porta per continuare a credere a cosa stavamo facendo e se prima ci serviamo i tre punti sempre, oggi ancora di più. Non era facile non mollare viste le tante squadre forti davanti, ma lavorando tutti i giorni siamo arrivati qui e ora dobbiamo spingere di più”.