La Roma è lanciatissima verso il finale di stagione, con l’obiettivo Champions che ora sembra davvero a portata di mano. Dopo aver inanellato ben 19 risultati utili consecutivi, i giallorossi si preparano a una delle sfide più delicate dell’anno: lunedì sera, alle 20.45, affronteranno l’Atalanta al Gewiss Stadium in un vero e proprio scontro diretto per l’Europa che conta.

Claudio Ranieri parlerà in conferenza stampa domani, sabato 10 maggio, alle ore 12.30, dalla sala stampa di Trigoria. Il tecnico presenterà la sfida contro la formazione di Gian Piero Gasperini, analizzando lo stato di forma della squadra e probabilmente offrendo indicazioni sulle scelte di formazione. Un appuntamento atteso da tifosi e addetti ai lavori, in vista di un match che potrebbe indirizzare in maniera decisiva il cammino della Roma verso la qualificazione in Champions League.