Come comunicato dal profilo X di Gianluca Di Marzio Ademola Lookman, sarà disponibile contro la Roma nella rosa di Gasperini.

Ancora in dubbio la sua presenza tra i titolari o in panchina, nonostante però nelle ultime ore non fosse neanche certa la sua presenza in campo per la partita. Le due squadre si giocano tre punti cruciali per la stagione, con la Roma che è chiamata ad aggiudicarsi 3 punti per essere in solitaria nel 4° posto per la zona Champions.