Atalanta-Roma, Llorente esce in lacrime. Problema al flessore per il difensore spagnolo

Oltre a Paulo Dybala, la Roma ha dovuto fare i conti anche con un problema muscolare percepito da Diego Llorente. Il calciatore spagnolo, infatti, ha sentito tirare il flessore della coscia destra ed è stato costretto a fermarsi, uscendo in lacrime. Nei prossimi giorni il centrale si sottoporrà agli esami strumentali, per chiarire l’entità del problema. Fiato sospeso in casa giallorossa, dato che la linea difensiva ha già perso Smalling sempre per problemi muscolari.