Pagine Romaniste (E. Papi, G. Rufino) – Questa sera alle ore 20:45 il “Gewiss Stadium” di Bergamo sarà il palcoscenico del big match tra Atalanta e Roma, gara valida per la 36ª giornata di Serie A. Una sfida dal peso specifico altissimo nella corsa Champions: la Dea, galvanizzata dal pareggio della Juventus contro la Lazio, ha ora l’occasione di allungare a +7 il vantaggio sui bianconeri e blindare virtualmente il quarto posto. Tuttavia, Gasperini dovrà fare i conti con una vera e propria emergenza in rosa: mancheranno infatti Hien (squalificato), Cuadrado, Scalvini, Scamacca, Kolasinac, Posch e Palestra, con Lookman ancora in dubbio.

Sul fronte opposto la Roma di Claudio Ranieri arriva a Bergamo in piena fiducia, forte di una striscia di 19 risultati utili consecutivi. I giallorossi sognano il colpaccio che potrebbe significare sorpasso in classifica proprio ai danni di Lazio e Juve e un quarto posto sempre più saldo. Non ci saranno però Dybala e Pellegrini, entrambi fermi ai box e out fino al termine della stagione. Si preannuncia una sfida vibrante, tra due squadre che vogliono chiudere la stagione nel modo migliore possibile.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-ATALANTA

Questa sera la Roma scenderà in campo consapevole di avere nelle sue mani il proprio destino. Ranieri, che non potrà contare su Pellegrini e Dybala, potrà contare su tutti gli altri elementi della rosa per cercare di guadagnare tre punti di fondamentale importanza per la corsa al quarto posto. Per farlo il mister testaccino si affiderà al suo undici tipo delle ultime settimane. Davanti a Svilar dovrebbero essere confermati Celik, Mancini e N’Dicka. Sugli esterni dovrebbe essere confermato Soulé a scapito di Saelemaeker; mentre sulla sinistra ci sarà come sempre Angeliño. A centrocampo saranno confermati Cristante e Koné, con Pisilli che dovrebbe prendere il posto del Capitano. Paredes al momento dovrebbe essere indietro nel ballottaggio. In attacco sarà confermata per la terza partita consecutiva la coppia Dovbyk-Shomurodov.

Gasperini invece dovrà fare i conti con diverse assenze, soprattutto in difesa dove sarà assente Hien per squalifica e Kolasinac, Toloi, Posch e Scalvini per infortunio. Per l’occasione sarà adattato De Roon che formerà il trio con Djmsiti e Kossounou, non al meglio. L’altro dubbio per i nerazzurri riguarda la presenza dal 1′ di Lookman, seppur la sua convocazione faccia pensare che sia disponibile per il match di questa sera.

DOVE VEDERE LA SFIDA DEL GEWISS STADIUM

Il match, valido per la trentaseiesima giornata di Serie A sarà visibile in diretta tv e streaming su DAZN. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l’apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc.

ARBITRA SOZZA. AL VAR ABISSO

Il match contro l’Atalanta sarà diretto da Sozza di Seregno, con Bindoni e Imperiale ad assisterlo, mentre il IV uomo sarà Marchetti. In sala VAR ci sarà Abisso, coadiuvato da Meraviglia nel ruolo di AVAR.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Kossounou, De Roon; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui.

A disp.: Rui Patricio, Rossi, Comi, Riccio, Bernasconi, Obric, Ruggeri, Sulemana, Brescianini, Samardzic, Maldini.

All.: Gian Piero Gasperini.

Diffidati: Djimsiti, Lookman.

Squalificati: Hien.

In dubbio: –

Indisponibili: Scalvini, Palestra, Cuadrado, Posch, Kolasinac, Scamacca, Toloi.

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulé, Cristante, Koné, Pisilli, Angelino; Shomurodov, Dovbyk

A disp.: Gollini, De Marzi, Nelsson, Abdulhamid, Rensch, Hummels, Salah-Eddine, Paredes, Gourna-Douath, Saelemaekers, Baldanzi, El Shaarawy.

All.: Claudio Ranieri.

Diffidati: Paredes.

Squalificati: –

In dubbio: –

Indisponibili: Pellegrini, Dybala.