Atalanta-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: Pisilli avanti su Paredes. Confermati Dovbyk-Shomurodov

Pagine Romaniste – Arrivare a questo punto della stagione e con in mano un destino Champions era l’esercizio più difficile anche per il miglior ottimista. Eppure la cura Ranieri ha sortito pure questo effetto. Gli ultimi tre passi del campionato per coronare il sogno. La Roma, mai come ora, ha in mano la possibilità di tornare al quarto posto. Da qui alla fine servirebbero nove punti, altrimenti dovranno essere presi in considerazione classica avulsa e scontri diretti.

Di calcoli, però, Sir Claudio e la società non ne vogliono fare. A Bergamo – fischio d’inizio alle 20:45 – si va per vincere ed arrivare ai 180′ finali da quarti in classifica solitaria. In casa dell’Atalanta, però, la Roma arriva anche senza Lorenzo Pellegrini. Il capitano ha terminato la stagione in seguito alla lesione del tendine femorale della coscia destra: in giornata dovrebbe effettuare i controlli che stabiliranno i tempi di recupero.

L’assenza del 7 romanista apre dunque ad un nuovo disegno di centrocampo. A sostituirlo uno tra Paredes e Pisilli, con Gourna-Douath che però potrebbe essere il reale beneficiario. Per il resto, la formazione sarà quella tipo. Svilar dietro a Celik, Mancini e Ndicka con Soulé – avanti rispetto a Saelemaekers – ed Angelino esterni. Koné e Cristante in mediana, confermata anche la coppia d’attacco Dovbyk-Shomurodov.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-5-2)

Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulé, Cristante, Koné, Pisilli, Angelino; Dovbyk, Shomurodov.

CORRIERE DELLO SPORT (3-5-2)

Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulé, Cristante, Paredes, Angelino; Dovbyk, Shomurodov.

IL MESSAGGERO (3-5-2)

Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulé, Cristante, Koné, Pisilli, Angelino; Dovbyk, Shomurodov.

IL TEMPO (3-5-2)

Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulé, Cristante, Koné, Pisilli, Angelino; Dovbyk, Shomurodov.