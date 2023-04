Atalanta-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: dubbio Dybala, ballottaggio Solbakken-El Shaarawy. Abraham titolare

Pagine Romaniste – Fatto suo il passaggio in semifinale di Europa League dove ci sarà il Bayer Leverkusen, c’è ora da consolidare e migliorare la posizione in classifica. Quarta con 56 punti, quindi in zona Champions, la Roma tenterà di cogliere la palla al balzo dopo la frenata di ieri della Juve, salita a 59 punti in seguito all’annullamento – momentaneo – della penalizzazione di 15 punti ma ieri fermata in casa dal Napoli (0-1). Tre punti che permetterebbero poi di andare a ridosso di due della Lazio, caduta sabato contro il Torino (0-1) tra polemiche ed accuse arbitrali.

Con il Milan alle spalle – e con gli stessi punti – a Bergamo Mourinho gestirà le forze dopo gli sforzi extra di giovedì, quando ha perso anche Smalling e Wijnaldum. In difesa ci sarà quindi Llorente, a centrocampo si profila un cambio. Matic, super per tutti i 120’, probabilmente rifiaterà: Mou – alla centesima panchina romanista – punterà su Bove.

Rinnovate le fasce: Zalewski si sposterà a sinistra, facendo riposare Spinazzola. Il dubbio più importante riguarda però Dybala. Lo Special One dovrebbe optare per un turno di riposo, almeno dal primo minuto. Sulla trequarti insieme al ritrovato Pellegrini è ballottaggio tra El Shaarawy e Solbakken. Abraham certo della maglia titolare in favore di Belotti.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1)

Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Llorente; Celik, Bove, Cristante, Zalewski; Solbakken, Pellegrini; Abraham.

CORRIERE DELLO SPORT (3-5-2)

Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Llorente; Celik, Cristante, Matic, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Abraham.

TUTTOSPORT (3-4-2-1)

Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Llorente; Celik, Bove, Cristante, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Abraham.

LA REPUBBLICA (3-4-2-1)

Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Llorente; Zalewski, Bove, Cristante, Spinazzola; El Shaarawy, Pellegrini; Abraham.

IL TEMPO (3-4-2-1)

Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Llorente; Celik, Bove, Cristante, Zalewski; El Shaarawy, Pellegrini; Abraham.