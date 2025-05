Atalanta-Roma, le pagelle dei quotidiani: Cristante gol, Rensch distratto, delizia Soulé

Pagine Romaniste – Al Gewiss Stadium di Bergamo, ieri sera l’Atalanta ha conquistato una vittoria pesantissima battendo la Roma per 2-1, grazie a una prestazione solida e cinica che spegne, almeno per il momento, le speranze Champions dei giallorossi. La Dea, trascinata da un ispirato Lookman, ha imposto il proprio ritmo sin dalle prime battute, mettendo in difficoltà una Roma apparsa affaticata e poco brillante nella prima frazione di gioco. Il gol di Cristante prima della fine del primo tempo ha riacceso le speranze, ma non è bastato. La squadra di Ranieri resta così ancorata al sesto posto, con l’obbligo di non sbagliare più nulla nei prossimi, decisivi impegni contro Milan e Torino, sperando nel frattempo in un passo falso delle dirette concorrenti.

LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI:

IL MESSAGGERO

Svilar 6; Celik 5,5, Mancini 6, Ndicka 6; Rensch 5(76′ Pisilli ng), Koné 6 (85′ El Shaarawy ng), Cristante 7, Angeliño 5,5; Soulé 6,5; Shomurodov 6 (85′ Baldanzi), Dovbyk 6(85′ Saelemaekers 6) . Allenatore: Ranieri 6.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 6; Celik 5,5, Mancini 6,5, Ndicka 6; Rensch 4,5 (76′ Pisilli 5), Koné 5,5 (85′ El Shaarawy sv), Cristante 6, Angeliño 5,5; Soulé 6,5; Shomurodov 6(85′ Baldanzi), Dovbyk 5 (85′ Saelemaekers sv) . Allenatore: Ranieri 5,5.

IL CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 6; Celik 5,5, Mancini 6,5, Ndicka 5,5; Rensch 5 (76′ Pisilli sv), Koné 6(85′ El Shaarawy sv), Cristante7, Angeliño 5,5; Soulé 6; Shomurodov 6(85′ Baldanzi sv), Dovbyk 5,5 (85′ Saelemaekers sv) . Allenatore: Ranieri 6.

IL TEMPO

Svilar 6; Celik 5,5, Mancini 6,5, Ndicka 5,5; Rensch 4,5 (76′ Pisilli 5,5), Koné 7(85′ El Shaarawy ng), Cristante 7, Angeliño 6; Soulé 6,5; Shomurodov 6 (85′ Baldanzi ng), Dovbyk 5 (85′ Saelemaekers ng) . Allenatore: Ranieri 6.

IL CORRIERE DELLA SERA

Svilar 6,5; Celik 5, Mancini 7, Ndicka 6,5; Rensch 4 (76′ Pisilli 5), Koné 7(85′ El Shaarawy ng), Cristante 7, Angeliño 6; Soulé 6,5; Shomurodov 5,5 (85′ Baldanzi ng), Dovbyk 4 (85′ Saelemaekers). Allenatore: Ranieri 6.