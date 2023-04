Atalanta-Roma: le pagelle dei quotidiani. Abraham assente ingiustificato, Pellegrini ci prova. Fatale Rui Patricio, Ibanez spaesato

Pagine Romaniste – La Roma esce sconfitta dal Gewiss Stadium con il risultato di 3-1. L’Atalanta si rifà sotto in classifica, accorciando sul gruppo in corsa per la prossima Champions League. Rallentano i giallorossi che soffrono l’assenza di Smalling nella retroguardia.

La squadra messa in campo dallo Special One lotta, ma cade sotto i colpi di Pasalic, Toloi e Koopmeiners, che sfrutta l’errore di Rui Patricio in uscita. Pellegrini ci prova, si carica la squadra sulle spalle, ma dopo aver riaperto il match sbatte sul palo.

Tra i peggiori Ibanez, mentre Abraham non trova mai il modo di incidere. Altra nota negativa che non farà fare sogni tranquillo a Mou, gli infortuni di Dybala e Llorente. L’argentino uscito zoppicante, mentre lo spagnolo ha lasciato il campo in lacrime.

LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT (ELEFANTE – CECCHINI)

Rui Patricio 5; Mancini 6, Llorente 5,5, Ibanez; Celik 5,5, Cristante 6, Bove 6, Zalewski 6; Solbakken 5, Pellegrini 7; Abraham 5. Subentrati: Matic 6, Spinazzola 6, El Shaarawy 5,5, Belotti sv, Dybala 6. Allenatore: Mourinho 5,5.

CORRIERE DELLO SPORT (J. ALIPRANDI)

Rui Patricio 4; Mancini 6, Llorente 6, Ibanez 4; Celik 5,5, Cristante 6,5, Bove 6, Zalewski 6; Solbakken 5, Pellegrini 6,5; Abraham 4. Subentrati: Matic 6, Spinazzola 5, El Shaarawy 5,5, Belotti 6, Dybala 5,5. Allenatore: Mourinho 6.

TUTTOSPORT (G. SIGNORELLI)

Rui Patricio 4,5; Mancini 5, Llorente 5, Ibanez 4,5; Celik 4,5, Cristante 5, Bove 5,5, Zalewski 5,5; Solbakken 4,5, Pellegrini 6,5; Abraham 4,5. Subentrati: Matic 6, Spinazzola 5, El Shaarawy 5, Belotti sv, Dybala 5,5. Allenatore: Mourinho 5,5.

IL MESSAGGERO (A. ANGELONI)

Rui Patricio 4; Mancini 5,5, Llorente 5,5, Ibanez 4,5; Celik 5, Cristante 5,5, Bove 5, Zalewski 5,5; Solbakken 5, Pellegrini 6,5; Abraham 5. Subentrati: Matic 6, Spinazzola 5,5, El Shaarawy 5,5, Belotti sv, Dybala 6. Allenatore: Mourinho 5,5.

CORRIERE DELLA SERA (M. CHERUBINI)

Rui Patricio 4; Mancini 6, Llorente 6, Ibanez 5,5; Celik 5, Cristante 6, Bove 5, Zalewski 5; Solbakken 5, Pellegrini 6,5; Abraham 5. Subentrati: Matic 6, Spinazzola 6, El Shaarawy 5, Belotti 6, Dybala 6. Allenatore: Mourinho 5.

LA REPUBBLICA (M. CURRO’)

Rui Patricio 4; Mancini 6, Llorente 5,5, Ibanez 5; Celik 5, Cristante 6, Bove 5,5, Zalewski 5,5; Solbakken 5, Pellegrini 6,5; Abraham 5. Subentrati: Matic 6, Spinazzola 6, El Shaarawy 6, Belotti 6, Dybala 6. Allenatore: Mourinho 5.

IL TEMPO (L. PES)

Rui Patricio 5; Mancini 6, Llorente 5, Ibanez 4,5; Celik 5,5, Cristante 5,5, Bove 5, Zalewski 5,5; Solbakken 5,5, Pellegrini 6,5; Abraham 5. Subentrati: Matic 6, Spinazzola 5,5, El Shaarawy 5,5, Belotti sv, Dybala 6. Allenatore: Mourinho 5,5.