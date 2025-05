La Roma, tramite un posto sui propri account X, a condiviso la lista dei convocati per la gara dei domani contro l’Atalanta. Ranieri ha escluso ovviamente Pellegrini visto il problema muscolare che ha accusato in settimana è che gli ha fatto terminare in anticipo la stagione. Assente anche Dybala che però seguirà la squadra in trasferta in una sfida cruciale per le ambizioni europee giallorosse. E convocato anche come quarto portiere Marcaccini, per le non perfette condizioni di Gollini.