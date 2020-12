Atalanta-Roma, i convocati di Gasperini: out Gomez

L’Atalanta ha pubblicato la lista dei calciatori che prenderanno parte alla partita contro la Roma, domani alle ore 18, valida per la tredicesima giornata di Serie A. Come anticipato, Alejandro “Papu” Gomez non prenderà parte alla sfida contro i giallorossi. Di seguito i convocati e il comunicato della società:

Leggi anche: Gasperini: “Gomez? Voglio parlare di calcio. Fonseca ha fatto un gran lavoro”

Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini.

Difensori: Toloi, Sutalo, Palomino, Gosens, Romero, Djimsiti, Mojica, Depaoli, Hateboer.

Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pessina, Gyabuaa, Miranchuk.

Attaccanti: Lammers, Muriel, Ilicic, Diallo, Zapata.

“L’allenatore, in condivisione con la Società, ha deciso di non convocare per scelta tecnica il calciatore Alejandro Papu Gomez“.