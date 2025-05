Florent Ghisolfi è stato intervistato da DAZN nel pre partita di Atalanta-Roma, match valido per la 36esima giornata di Serie A. Le sue parole:

Friedkin è venuto a chiudere all’allenatore?

“No, Dan Friedkin non è venuto per chiudere l’allenatore. È un piacere averli a Trigoria, ma se sono a Roma o no sono sempre con noi. Abbiamo parlato di tutto: del progetto, dell’allenatore, dell’organizzazione che volgiamo costruire. Abbiamo la fortuna di avere un proprietario discreto ma brillante e questo non è ovunque nel calcio”.

Questa partita potrebbe portarvi al quarto posto.

“È una partita vibrante. Importante non ci nascondiamo ma è un’occasione positiva perchè abbiamo attraversato la tempesta e quando riesci ad attraversarla può essere solo una cosa positiva. Abbiamo ancora freschezza, abbiamo fame e stasera dobbiamo trovare la tensione giusta e fare al meglio anche per i nostri tifosi che non sono qui con noi stasera”.

La foto di Friedkin con Svilar?

“C’era una foto perché siamo in una situazione normale con Svilar e stiamo parlando con lui. Non abbiamo fretta perché la scadenza è nel 2027. Lui è il futuro della Roma e troveremo un equilibrio per avere un accordo. Perché è un rinnovo importante per il club e per lui, perché se lo merita”.