Atalanta-Roma, Gasperini: “Conosciamo bene questa squadra, sarà una bella partita. Cercheremo di chiudere il discorso Champions”

Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn prima dell’inizio della sfida contro la Roma. Queste le sue parole:

Raggiungere la Champions è uno stimolo in più oggi?

“Assolutamente. È un percorso che facciamo da tanti mesi. Siamo in questa posizione da tanti mesi però adesso siamo arrivati alle partite decisive e sappiamo benissimo quel è l’aritmetica e questa è la prima di tre potenziali partite. Ma è evidente che cercheremo di mettere fin da subito la parole fine a questo traguardo”.

Qual’è l’arma principale per battere la difesa della Roma?

“Quello che ha fatto la Roma in questi mesi è sotto gli occhi di tutti e quindi compreso i risultati, la capacità difensiva, ma anche la qualità di realizzare un gol per vincere tante partite. Conosciamo bene questa squadra e l’affrontiamo con le nostre caratteristiche che ci hanno portato a fare questo campionato. Poi chiaro in campo credo che sarà una bella sfida”.

Lookman quanti minuti ha?

“120 compresi supplementari se ce ne fosse bisogno”.