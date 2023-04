Atalanta-Roma, da lunedì 17 aprile la vendita dei biglietti del settore ospite. Il prezzo del ticket a 32 euro

La Roma, tramite un comunicato, ha rese note le date di acquisto per la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta. Come si legge sul sito della squadra giallorossa: ““I biglietti del settore ospiti dello Gewiss Stadium per Atalanta-Roma saranno in vendita dalle 10 di lunedì 17 fino alle 19 di domenica 23 aprile, al costo di 32 euro. I tagliandi, destinati ai tifosi romanisti, si potranno comprare online sul sito ufficiale dell’Atalanta e presso tutti i punti vendita autorizzati del circuito Vivaticket su territorio nazionale in modalità tradizionale. La partita è in programma lunedì 24 aprile alle 20.45 allo Gewiss Stadium, vale la giornata numero 31 di Serie A. Per i biglietti non sono previste riduzioni e non sono cedibili a terzi. I residenti nella provincia di Roma potranno acquistare esclusivamente tagliandi per il settore Ospiti e solo se possessori di fidelity card AS Roma”.