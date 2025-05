A -2 da Atalanta-Roma, gli uomini di Ranieri si allenano intensamente a Trigoria per preparare al meglio quella che probabilmente è la partita che definirà il campionato. La squadra è stata accolta dal sole intenso quando è scesa in campo, guidata dal mister. Parecchia corsa e lavoro duro, in vista di una squadra che Ranieri poche ore fa ha definito come un “Rullo compressore”.

Tra i momenti immortalati a Trigoria, la stretta di mano tra Dan Friedkin e Mile Svilar. Ottimo segno in vista del rinnovo del giocatore.

Tutti a disposizione a disposizione per il match, o quasi. Assente Lorenzo Pellegrini, che sarà ai box fino al termine della stagione con l’infortunio di una durata di due mesi. E, naturalmente, l’onnipresente Paulo Dybala.

CLICCA QUI