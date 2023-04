Atalanta-Roma 3-1, la moviola dei quotidiani: sufficienza per Irrati. Poteva essere rosso per Palomino, corretti i gol dei bergamaschi

Pagine Romaniste – Atalanta-Roma, una gara non facile per l’arbitro Irrati ed i suoi assistenti. Nonostante qualche piccola sbavatura, arbitraggio corretto da parte del direttore di gara, senza lacune o errori che potessero condizionarla. Manca qualche cartellino, per esempio Ederson con la gomitata a Pellegrini.

Nessun errore sui gol dei bergamaschi, da rivedere sotto la lente d’ingrandimento l’intervento di Palomino su Dybala, che forse avrebbe meritato il rosso. Nessun mancato rigore, pochi check del Var, con una prova sufficiente da parte del direttore di gara.

LA MOVIOLA DEI QUOTIDIANI

La Gazzetta dello Sport – Partita ferma qualche minuto al 25′ del primo tempo a segulto di uno scontro piuttosto duro fra Ederson e Pellegrini davanti alle panchine. Il colpo del nerazzurro con il braccio sinistro sul volto del capitano giallorosso è mascherato dal movimento in torsione del bacino, ma sembra netto: Irrati con il successivo avallo in cuffia da parte del Var, lo giudica fortuito e si limita a estrarre il giallo per protesta nel confronti di Gasperini e del preparatore del portieri giallorossi, Nuno Santos.

Al 33° p.t., l’arbitro lascia proseguire dopo un intervento di Toloi su Abraham in area atalantina: tocco quasi contemporaneo dei due sul pallone, anche se poi il piede destro del difensore finisce per toccare l’attaccante con intensità comunque leggera e non tale da giustificare il rigore; il Var asseconda ancora una volta l’operato di Irrati, che però sbaglia, con la complicità del secondo assistente, a concedere un calcio d’angolo inesistente. Check sul 3-1 Atalanta (39′ s.t.) per un possibile tocco di mano di Koopmeinors: nulla di fatto. Voto: 6,5

Corriere dello Sport – Non sufficiente. Irrati, anche per lui una partita sottotono, con decisioni tecniche rivedibili (per tutti: la sbracciata di Llorente a Zapata si, quella di Ederson su Pellegrini no), manca molto anche dal punto di vista disciplinare (Llorente che trattiene la maglia e sgambetta Zapata era da giallo, facile). Non ci sono episodi nelle due aree, per fortuna dell’ex arbitro internazionale che la chiude con 26 falli e 4 gialli.

Intervento di Palomino de dietro a forbice, su Dybala: vero, prende il pallone, ma il suo è un intervento scomposto, in velocità, che mette a repentaglio l’incolumità dell’avversario.

visto che la gamba sinistra dell’argentino finisce in mezzo a quelle

dell’avversario, piegandosi paurosamente. Il giallo è fuori luogo, avesse tirato fuori il rosso Irrati il VAR non sarebbe intervenuto. Nessuna infrazione sulla rete del 3-0: non c’è tocco col braccio sinistro (live poteva sembrare) di Koopmeiners. Ok anche il col del 2-0, che nasce da un angolo scaturito da un contrasto Llorente-Zapata non punibile. Voto: 5,5