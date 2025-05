Corriere dello Sport (E. Pinna) – Voto 5. Partita non brillantissima per Sozza, che si perde qualcosa voto per strada (vedi: giallo per Mancini, che placca Retegui in ripartenza: vedi giallo per Zappacosta, diretto su Soulé che lo aveva smarcato). Sul rigore dato e poi tolto alla Roma, live sembrava onestamente penalty chiaro ma l’OFR chiamata da Abisso ci può stare.

NO RIGORE

Angelino serve Koné che entra in area e, affrontato da Pasalic, finisce giù:

Sozza vede il contatto e fischia rigore. Le immagini (soprattutto la retro-porta)

mostrano Pasalic che affonda l’intervento ma non tocca mai il giocatore della Roma che poi, per dinamica, gli finisce addosso. Vero, Koné sta andando verso la porta e Pasalic sembra frapporgli ostacolo (motivo per cui live si può dare sempre rigore), ma è anche vero che al momento dell’intervento dell’atalantino, ci sono trenta centimetri fra le due gambe. La domanda: se l’OFR è corretta qui, perché altre volte non s’è fatto come sostiene Ranieri? C’è un altro episodio, sul quale protesta la Roma: più per il recupero mancato (una decina di secondi) che per il contatto Svilar-Carnesecchi.

REGOLARE

Nessuna infrazione sulla rete di Lookman: al momento del tiro, c’è

Pasalic in fuorigioco solo geografico, non interferisce con nessuno, tantomeno con Svilar, che se è impallato lo è a causa di un suo compagno.

VAR: Abisso 6

La sua chiamata sul rigore dato/tolto dicono sia corretta.