Ademola Lookman proverà ad esserci per la sfida contro la Roma. La partita è troppo importante per chiudere il discorso Champions e non permettere ai giallorossi stessi di mettere in pericolo il terzo posto o, peggio ancora, mettere in discussione anche il quarto (4 sarebbero i punti che, in caso di sconfitta, separerebbero l’Atalanta dal quinto posto a due giornate dal termine).

Il nigeriano, quindi, come riporta Il Corriere di Bergamo, potrebbe essere recuperato in extremis, quantomeno per la panchina. Ieri ha svolto lavoro individuale; nel pomeriggio di oggi la rifinitura, con Gasperini che scioglierà il dubbio quando comunicherà i convocati.