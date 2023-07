Marten De Roon alla fine è stato punito. Il centrocampista dell’Atalanta, dopo la vittoria contro la Roma nella gara del 24 aprile, aveva esultato sui social con un post provocatorio nei confronti dei giallorossi. L’olandese aveva pubblicato una foto con il dito medio con cui reggeva un portachiavi della Conference League seguito dalla didascalia: “Quando le tue radici sono a Rotterdam e batti la Roma”. Chiaro riferimento all’oggetto gagdet regalato al giornalista dopo la sfida col Feyenoord.

Come si legge sul sito della FIGC, il centrocampista dell’Atalanta dovrà pagare una multa di 2.500 € “per aver egli in data 24.04.2023, successivamente alla disputa della gara ATALANTA vs ROMA, valevole per la 31^ giornata del campionato di Serie A TIM della corrente stagione sportiva e terminata con il punteggio di 3-1, e al fine di celebrare la vittoria della squadra nerazzurra postato sui propri personali profili social un messaggio in lingua inglese dal contenuto denigratorio, provocatorio, ingiurioso e offensivo nei confronti della società A.S. ROMA SRL”.