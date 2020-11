Atalanta, Miranchuk positivo al Covid-19

Spunta un nuovo positivo nell’Atalanta: è Aleksej Miranchuk. A rivelare la notizia sulle condizioni del centrocampista russo è stato lo stesso club nerazzurro con una nota ufficiale. Questo il comunicato:

“Atalanta B.C. comunica che, in seguito ai test effettuati ieri, giovedì 26 novembre, Aleksej Miranchuk è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore è stato prontamente sottoposto ad isolamento nel rispetto delle procedure previste dal protocollo sanitario. In tarda serata il gruppo squadra verrà sottoposto nuovamente ai test molecolari. La Società ha immediatamente attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate”.

atalanta.it