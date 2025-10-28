Atalanta-Milan, si ferma Gimenez: entra Loftus-Cheek. Allarme in vista della Roma

Colpo di scena al Gewiss Stadium nell’anticipo della nona giornata di Serie A tra Atalanta e Milan. La serata rossonera si tinge di preoccupazione per Santiago Gimenez, costretto a lasciare il campo nella ripresa a causa di un infortunio.

Al suo posto è entrato Ruben Loftus-Cheek, subito chiamato a dare equilibrio e sostanza al centrocampo milanista. Le condizioni dell’attaccante restano però da valutare nelle prossime ore: lo staff medico farà tutti gli accertamenti per capire se potrà essere disponibile per la sfida contro la Roma, in programma domenica sera a San Siro.

Un imprevisto pesante per Allegri, che ora attende con ansia gli esiti degli esami per capire l’entità del problema e i tempi di recupero del suo centravanti.