Atalanta, Lookman salta anche la Roma. Oggi nuovi test

Gazzetta dello Sport (L.Taldelli) – Gian Piero Gasperini non è tipo da piangersi addosso, ma lunedì a Firenze gli sarebbe servito il vero Lookman per monetizzare con i tre punti una sfida in cui l’Atalanta ha saputo soffrire in fase di non possesso ma è stata di nuovo poco incisiva in attacco. Venerdì scorso il bomber nigeriano si è procurato una “distrazione nel terzo distale del muscolo bicipite femorale destro”.

Gasp a caldo aveva detto che non sembrava una cosa grave, ma servirebbe un mezzo miracolo perché Ademola, dopo la sfida del Franchi, non fosse costretto a saltare anche quella interna contro la Roma, fondamentale per accorciare sul treno Champions o più realisticamente per rafforzare il sesto posto che varrebbe comunque il ritorno in Europa dopo una stagione di purgatorio. Lookman oggi verrà sottoposto a nuovi esami strumentali il cui esito (atteso per domani) sarà decisivo per capire se si potrà aprire un improbabile spiraglio per lunedì, se più realisticamente metterà nel mirino la trasferta di Torino o aspettare tra Spezia e Juve al Gewiss.