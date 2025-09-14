Atalanta-Lecce 4-1: De Ketelaere travolgente, Di Francesco al tappeto

La Dea si accende dopo un avvio complicato. De Ketelaere show con una doppietta. N’Dri salva l’onore giallorosso.
L’Atalanta si prende la scena. Dopo 20 minuti di buona intensità del Lecce, la squadra di Juric dilaga con i suoi uomini di qualità. De Ketelaere si esalta tra le linee e firma una doppietta. Zalewski convince con una prestazione completa, Krstovic combatte ma non sfonda.
Nel secondo tempo i giallorossi si spengono. Solo il lampo finale di N’Dri porta il gol della bandiera, il primo stagionale per il Lecce.
Con la vittoria la Dea vola al 6° posto provvisorio (5 punti). Lecce fermo a quota uno, in piena zona retrocessione. Ora il calendario: domenica Atalanta-Torino, ma prima l’atteso esame di Champions. Mercoledì 17, al Parc des Princes, sfida al PSG campione d’Europa.
Per i salentini l’appuntamento è venerdì in casa contro il Cagliari: un’occasione per cercare la prima vittoria in campionato.